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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Война с Ираном только началась

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Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
20:49 1797

Ни одна стратегическая война не заканчивается за двенадцать дней. Тем более, патовой ситуацией. А атака на Иран была именно стратегической, а не тактической. И в этом контексте стоит признать очевидное: стратегическая цель не достигнута. Следовательно, война продолжится.

Тем, кто с радостью аплодирует миролюбивым заявлениям Дональда Трампа, предстоит очередное болезненное отрезвление. Как и прежде: иллюзия заключенного мира — всего лишь передышка между ударами. Но не верьте театру — читайте сценарий.

Цель не только в разрушении ракетных шахт. Цель — в разрушении иранской модели сосуществования

Сценарий стар, как сама американская «внешняя политика». В своё время в такую же ловушку загнали Саддама Хусейна. Он тогда решил, что молчание Вашингтона — это одобрение, и двинул войска на Кувейт. Десять лет спустя Ирак был уничтожен как суверенное государство.

Сирийский проект начался в 2011 году и спустя четырнадцать лет результат налицо – перед нами расчленённая, ослабленная, зависимая страна.

Теперь в очередь поставлен Иран - последний суверенный игрок на Ближнем Востоке, не подчиняющийся диктату Запада. Машина запущена — медленно, методично, под сладким соусом прав человека, феминизма и псевдодемократии. И задача здесь вовсе не в смене режима, а в уничтожении целой цивилизационной модели.

«Если Тегеран возобновит работы на ядерных объектах, то мы снова будем бомбить», — с нарочитой небрежностью заявляет Трамп. Естественно, Тегеран будет их восстанавливать. Потому что у него нет другого выхода — иначе его раздавят полностью.

Сценарий стар, как сама американская «внешняя политика». В своё время в такую же ловушку загнали Саддама Хусейна. А потом Башара Асада

Сравнение с Хиросимой и Нагасаки, которое приводит Трамп, должно было бы шокировать. Но больше не шокирует. Потому что красные линии уже стерты. Теперь ядерные удары подаются, как акт милосердия. Не трагедия — а успех. Не ужас — а доказательство «эффективности». То, о чем раньше стеснялись даже думать, теперь без тени сомнения произносят в прямом эфире.

Текущая политика США и Израиля в отношении Ирана — это классический пример «Доктрины шока», описанной Наоми Кляйн. Всё налицо: изоляция, дезориентация, внезапность, запугивание, эмоциональные качели, изнуряющая неопределённость – именно в таком порядке. Сначала загоняют в клетку, потом поднимают цену выхода из неё. И всё это под аккомпанемент тотальной лжи.

Как в популярной шутке, когда врач спрашивает пациента, есть ли в его семье психически нездоровые, а тот отвечает: «Да, мой дядя, он уже 30 лет говорит, что Иран вот-вот создаст ядерную бомбу».

Ложь сопровождается классическим пропагандистским набором: демократия, права человека, защита женщин и сексменьшинств. Только вот возникает вопрос: а кто нам рассказывает об этом? Те, кто превратил Газу в кладбище? Те, кто называет бомбардировки гуманитарной миссией? Это уже даже не ирония, а чистая клиника. Ещё немного, и бомбардировки Тегерана назовут миссией по освобождению иранских женщин. И будут аплодировать те же, кто молчит о гибели палестинских детей.

Не нужно верить мантрам о том, что США и Израиль «не стремятся к смене власти». Эта сказка исключительно для политически недееспособных и медиа, превратившихся в рупор чужой воли. Как всегда, за красивыми фразами маячит план расчленения. По национальным, религиозным, этническим линиям. Сначала хаос, потом — управляемая децентрализация. То же самое, что уже было в Ираке и Сирии.

Ещё немного, и бомбардировки Тегерана назовут миссией по освобождению иранских женщин. И будут аплодировать те же, кто молчит о гибели палестинских детей

И если этот план будет доведён до конца, судьба миллионов людей — от курдов до персов, от шиитов до бахаев — будет списана в сноски, как «цена за свободу». Как побочный ущерб.

И всё это — во имя того, чтобы последняя независимая страна региона перестала быть таковой.

Да, Иран — далеко не образец прав человека. Но скажите, кто в регионе может на это претендовать? США? Израиль? Саудовская Аравия?

Иран — единственная страна на Ближнем Востоке, где иудеи и мусульмане живут рядом, а не в бункерах друг от друга. Еврейская община в Иране — официально признанная, уважаемая, и её никто не притесняет. Но нынешняя война бьёт и по ним. Потому что цель не только в разрушении ракетных шахт. Цель — в разрушении иранской модели сосуществования.

Да, Иран — далеко не образец прав человека. Но скажите, кто в регионе может на это претендовать? США? Израиль? Саудовская Аравия?

Не стоит обольщаться: пока иранская государственность не уничтожена, война не окончена. Даже если временно затихнут сирены, стратегический план остаётся в силе. И он не про Иран. Он про то, что на Ближнем Востоке больше не должно остаться стран, не подписавшихся под чужим порядком. И если сегодня это Иран, то завтра может быть кто угодно. Ливан. Иордания. Или кто-нибудь ещё, кто позволит себе ослушаться.

И да, они скажут, что это ради мира на земле.

А то, что этот мир будет стоять на пепелище и костях, останется в сноске.

Как побочный ущерб…

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