Война с Ираном только началась

Ни одна стратегическая война не заканчивается за двенадцать дней. Тем более, патовой ситуацией. А атака на Иран была именно стратегической, а не тактической. И в этом контексте стоит признать очевидное: стратегическая цель не достигнута. Следовательно, война продолжится. Тем, кто с радостью аплодирует миролюбивым заявлениям Дональда Трампа, предстоит очередное болезненное отрезвление. Как и прежде: иллюзия заключенного мира — всего лишь передышка между ударами. Но не верьте театру — читайте сценарий.

Сценарий стар, как сама американская «внешняя политика». В своё время в такую же ловушку загнали Саддама Хусейна. Он тогда решил, что молчание Вашингтона — это одобрение, и двинул войска на Кувейт. Десять лет спустя Ирак был уничтожен как суверенное государство. Сирийский проект начался в 2011 году и спустя четырнадцать лет результат налицо – перед нами расчленённая, ослабленная, зависимая страна. Теперь в очередь поставлен Иран - последний суверенный игрок на Ближнем Востоке, не подчиняющийся диктату Запада. Машина запущена — медленно, методично, под сладким соусом прав человека, феминизма и псевдодемократии. И задача здесь вовсе не в смене режима, а в уничтожении целой цивилизационной модели. «Если Тегеран возобновит работы на ядерных объектах, то мы снова будем бомбить», — с нарочитой небрежностью заявляет Трамп. Естественно, Тегеран будет их восстанавливать. Потому что у него нет другого выхода — иначе его раздавят полностью.

Сравнение с Хиросимой и Нагасаки, которое приводит Трамп, должно было бы шокировать. Но больше не шокирует. Потому что красные линии уже стерты. Теперь ядерные удары подаются, как акт милосердия. Не трагедия — а успех. Не ужас — а доказательство «эффективности». То, о чем раньше стеснялись даже думать, теперь без тени сомнения произносят в прямом эфире. Текущая политика США и Израиля в отношении Ирана — это классический пример «Доктрины шока», описанной Наоми Кляйн. Всё налицо: изоляция, дезориентация, внезапность, запугивание, эмоциональные качели, изнуряющая неопределённость – именно в таком порядке. Сначала загоняют в клетку, потом поднимают цену выхода из неё. И всё это под аккомпанемент тотальной лжи. Как в популярной шутке, когда врач спрашивает пациента, есть ли в его семье психически нездоровые, а тот отвечает: «Да, мой дядя, он уже 30 лет говорит, что Иран вот-вот создаст ядерную бомбу». Ложь сопровождается классическим пропагандистским набором: демократия, права человека, защита женщин и сексменьшинств. Только вот возникает вопрос: а кто нам рассказывает об этом? Те, кто превратил Газу в кладбище? Те, кто называет бомбардировки гуманитарной миссией? Это уже даже не ирония, а чистая клиника. Ещё немного, и бомбардировки Тегерана назовут миссией по освобождению иранских женщин. И будут аплодировать те же, кто молчит о гибели палестинских детей. Не нужно верить мантрам о том, что США и Израиль «не стремятся к смене власти». Эта сказка исключительно для политически недееспособных и медиа, превратившихся в рупор чужой воли. Как всегда, за красивыми фразами маячит план расчленения. По национальным, религиозным, этническим линиям. Сначала хаос, потом — управляемая децентрализация. То же самое, что уже было в Ираке и Сирии.

И если этот план будет доведён до конца, судьба миллионов людей — от курдов до персов, от шиитов до бахаев — будет списана в сноски, как «цена за свободу». Как побочный ущерб. И всё это — во имя того, чтобы последняя независимая страна региона перестала быть таковой. Да, Иран — далеко не образец прав человека. Но скажите, кто в регионе может на это претендовать? США? Израиль? Саудовская Аравия? Иран — единственная страна на Ближнем Востоке, где иудеи и мусульмане живут рядом, а не в бункерах друг от друга. Еврейская община в Иране — официально признанная, уважаемая, и её никто не притесняет. Но нынешняя война бьёт и по ним. Потому что цель не только в разрушении ракетных шахт. Цель — в разрушении иранской модели сосуществования.