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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Эрдоган увидел добрые намерения Трампа по F-35

21:14 491

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не поднимал с американским лидером Дональдом Трампом вопрос о российских ЗРС С-400, однако обсуждал с ним тему истребителей F-35.

"Мы не обсуждали С-400 в ходе нашей встречи с Трампом. Это не было в нашей повестке. И этот вопрос уже закрыт, дело решенное. Мы обсудили вопрос с F-35", - сказал Эрдоган в ходе общения с журналистами в Гааге после саммита НАТО. Трансляцию вел телеканал TRT. Переговоры двух президентов состоялись в ночь на среду в Гааге.

С-400

Эрдоган напомнил, что Турция "произвела платеж в размере около $1,3-1,4 млрд в рамках проекта F-35". "Что касается покупки нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счет. Наши ответственные лица продолжают работу по вопросам покупки F-35, а также обслуживания и ремонта наших F-16", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара "продолжает работу и по теме закупки истребителей Eurofighter". "Она идет с Великобританией и Германией. Надеемся, что эти две страны также положительно воспримут наши добрые намерения", - указал Эрдоган.

После заключения Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкару в 2019 году исключили из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35. Вслед за этим в Турции стали говорить об альтернативах F-35. В качестве одной из них турецкая сторона выбрала истребитель Eurofighter.

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