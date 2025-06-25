США заставят Испанию раскошелиться

"Мы ведем с Испанией переговоры по торговой сделке. Заставим ее заплатить вдвое больше. И я действительно говорю это серьезно", - заявил американский лидер. "Они хотят выехать на чужом горбу. Но им придется нам компенсировать это в сфере торговли, потому что я такого не допущу. Это несправедливо", - сказал Трамп про действия испанских властей.

По его словам, он намерен лично довести означенную позицию до руководства Испании. "Я собираюсь напрямую вести переговоры с Испанией. Сам это сделаю. Они будут платить. Благодаря этому они будут платить больше", - отметил хозяин Белого дома. "Им (испанским властям - прим.) следует присоединиться ко всем странам [в НАТО], которые платят по 5%", - убежден Трамп. С его точки зрения, Испания оказалась в Североатлантическом блоке страной, "наиболее враждебно настроенной" к идее повышения военных расходов. "Это ужасно", - считает Трамп. "У них (властей Испании - прим.) очень хорошо идут дела. Состояние экономики очень хорошее", - добавил президент.

Как говорится в итоговом заявлении саммита в Гааге, члены НАТО обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные потребности, а также в связанные с обороной и безопасностью расходы к 2035 году, чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств. В рамках этих затрат, как уточняется в документе, участники альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП "на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО" и вплоть до 1,5% ВВП "для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы".

Председатель правительства Испании Педро Санчес по итогам саммита НАТО сообщил, инвестиции Мадрида в оборону являются "достаточными и реалистичными". "Прогноз, который у нас есть, составляет 2,1% [ВВП]", - уточнил глава испанского кабмина.