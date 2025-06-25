НАТО прогнозирует тяжелое лето для Украины

Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО в интервью порталу Defense One на полях саммита альянса в Гааге.

Россия добилась прогресса в создании буферной зоны на востоке Украины для защиты Курской области.

«Ситуация на востоке Украины продолжает ухудшаться для украинских сил на фоне продвижения российских войск в Сумской области», — отметил он.

«Реальный итог заключается в том, что обстановка на поле боя остаётся сложной. Украина продолжает демонстрировать инновационный подход <...>, но впереди тяжёлое и напряжённое лето», — добавил представитель НАТО.

По данным Defense One, российский военно-промышленный комплекс стабильно снабжает армию тяжелой техникой и производит около 3 млн артиллерийских снарядов в год, тогда как в США этот показатель — менее миллиона.