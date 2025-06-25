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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

«Моссад» о 12-дневной войне с Ираном

22:13 1296

Глава «Моссада» Давид Барнеа впервые публично прокомментировал 12-дневную операцию «Народ как лев» против Ирана, завершившуюся 24 июня.

В видеообращении он отметил, что сотрудники израильской разведки «в Израиле и за его пределами действуют плечом к плечу с ЦАХАЛом» для достижения целей кампании. Барнеа подчеркнул, что «благодаря точным разведданным, передовым технологиям и оперативным возможностям» удалось нанести удар по иранскому ядерному проекту и снизить ракетную угрозу.

«Иранская угроза, которая десятилетиями создавала опасность для нашей безопасности, была в значительной степени предотвращена», — заявил он. Глава «Моссада» добавил, что спецслужба продолжит контролировать все известные проекты Ирана.

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам во время визита в компанию Rafael заявил:

«Государство Израиль должно начать кампанию по оснащению. Гонка вооружений для следующего конфликта с Ираном началась». По его словам, несмотря на успех операции, необходимо ускорить производство и разработку новых боевых систем.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал операцию: «Израиль только что заявил, что ядерные объекты были уничтожены! Спасибо нашим замечательным пилотам B-2 и всем, кто участвовал в операции!».

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