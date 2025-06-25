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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

В Тегеране снова взрывы

видео
22:29 1676

В юго-восточной части Тегерана сработали средства противовоздушной обороны. В течение примерно пяти минут в небе раздавались взрывы, передает ТАСС.

Подробности инцидента пока неизвестны.

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