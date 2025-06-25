В Тегеране снова взрывы

В юго-восточной части Тегерана сработали средства противовоздушной обороны. В течение примерно пяти минут в небе раздавались взрывы, передает ТАСС.
Подробности инцидента пока неизвестны.
В юго-восточной части Тегерана сработали средства противовоздушной обороны. В течение примерно пяти минут в небе раздавались взрывы, передает ТАСС.
Подробности инцидента пока неизвестны.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.