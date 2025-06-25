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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Макрон призвал НАТО задуматься о диалоге с Путиным

22:57 394

Странам Евросоюза следует определиться с условиями для возобновления контактов с Москвой, разорванных после начала войны в Украине в 2022 году.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с журналистами на саммите НАТО в Гааге.

По его мнению, это позволит ЕС вести диалог о новой системе безопасности на континенте. «Нам нужно переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики, определить, в какой мере мы готовы защищать себя и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», — сказал французский президент (видеозапись выступления приводит France24).

При этом Европе сейчас необходимо накапливать вооружения из-за «отрыва от уровня вооруженности» Москвы, подчеркнул Макрон. Также ЕС следует задуматься о гарантиях безопасности для себя. Такие гарантии должны включать ограничение распространения оружия и его объемов, как это было в эпоху холодной войны, сказал глава французского государства.

В среду, 25 июня, завершился саммит НАТО в нидерландской Гааге. По итогам мероприятия было опубликовано совместное заявление 32 стран альянса, в котором утверждается, что Россия представляет «долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности».

Для противостояния этой угрозе страны НАТО согласились к 2035 году нарастить ежегодные траты на оборону с нынешних 2% до 5% ВВП. Цель в 2% была принята в 2014 году, когда президент Владимир Путин аннексировал Крым и начал войну на востоке Украины. Теперь же в условиях возрастающих рисков прямого столкновения НАТО с РФ, о котором регулярно высказываются лидеры стран-участниц блока, альянс вынужден наращивать расходы до уровня времен холодной войны.

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