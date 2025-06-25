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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Давид Селиверстов: «Огненные небеса и холодный разум: Израиль, Иран и право на жизнь»

25 июня 2025, 23:54 420

Когда в небе гудят истребители, а под землей прячутся дети, права человека больше не звучат как теория — они становятся криком. Израиль сегодня не атакует — он защищается. Но защита — это не просто ответ силой. Это трагедия цивилизации, которая вынуждена объяснять свое право на существование. Так сказал Давид Селиверстов, председатель Общества защиты прав человека и благотворительности, председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, отвечая на вопрос, как он, правозащитник, оценивает эскалацию конфликта между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль.

— Право на самооборону — это не военная доктрина, это философия выживания. С точки зрения международного права, любая нация имеет право защитить своих граждан от агрессии. С точки зрения этики, никто не имеет права превращать госпиталь в цель, как это делают режимы, ставящие идеологию выше жизни, — сказал Давид Селиверстов.

— Критики утверждают, что Израиль — военная сверхдержава, а Иран — всего лишь «защищается от сионизма». Это справедливо?

— Когда ракета летит в детскую больницу, а не в казарму, это не «борьба с сионизмом», это преступление. Иран — это не только страна, это система мышления, где ненависть институционализирована. Государство, в чьей Конституции уничтожение Израиля обозначено как миссия, не может претендовать на статус «жертвы». Израиль не борется с исламом. Израиль не стремится к территориальной экспансии. Он борется с ракетами, с террористами, с технологиями смерти, переданными «Хезболле» и ХАМАС от Тегерана.

— Как вы объясняете молчание некоторых правозащитных организаций, когда жертвами становятся израильтяне?

— Это молчание не нейтралитет. Это форма морального банкротства. Человеческие права универсальны. Но когда правозащитник выбирает, чью боль признавать, а чью игнорировать, он перестает быть правозащитником. Гуманизм не может быть селективным. Если ты плачешь по детям Газы, ты должен плакать и по детям Ашкелона. Если ты осуждаешь блокаду, ты обязан осуждать и ракетные обстрелы. Это не симметрия — это честность.

— Какова, по-вашему, долгосрочная перспектива? Есть ли выход из этой трагедии?

— Политология учит, что конфликты, подпитанные идеологией, почти не имеют рационального выхода. Но философия учит: если не мы — то кто? Мир возможен не тогда, когда перестанут стрелять, а тогда, когда начнут думать. Он начнется с признания — не политического, а онтологического — что Израиль имеет право быть. Не как милость, а как истина.

Ирану предстоит сделать выбор — остаться цивилизацией культуры или окончательно превратиться в геополитический фантом, пожираемый манией уничтожения.

Заключение

Селиверстов: «Я не верю в войну как в решение. Но я верю в право защищать жизнь. Израиль сегодня не просто обороняется — он сопротивляется исчезновению. Если бы Декарт жил сегодня в Тель-Авиве, он сказал бы не «мыслю — значит, существую», а «живу — значит, защищаю». И в этом — весь смысл».

Интервью подготовлено Центром политических исследований при участии Института международного права и прав человека. Опубликовано с философского согласия Давида Селиверстова, международного правозащитника.

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