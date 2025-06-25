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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Мерц призвал США к действиям против РФ

23:15 118

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз в среду запустит 18-й пакет санкций против России.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

«Мы должны усилить экономическое давление на Москву. ЕС делает это, и завтра, наконец, дадут ход новому пакету санкций. Но этого недостаточно — США тоже должны действовать», — отметил он.

Мерц выразил надежду, что Сенат США в ближайшие дни примет закон о новых санкциях против РФ. По его словам, он уже обсуждал это с президентом Дональдом Трампом и призвал его одобрить меры.

Ранее в ЕС заявляли, что новый санкционный пакет может стать самым жёстким за всё время. В него, в частности, планируют включить снижение потолка цен на российскую нефть до $45, отключение от SWIFT 22 банков, запрет на закупку нефтепродуктов из российского сырья и расширение санкций против «теневого флота».

Между тем в США с марта «заморожен» законопроект об «адских санкциях», предполагающий 500-процентные пошлины на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоносители. Его скорректировали, чтобы не задеть интересы Европы, которая всё ещё покупает топливо у России.

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