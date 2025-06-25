Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп!

Саммит НАТО в Гааге закончился, и многие вздохнули с облегчением. После того как Дональд Трамп уехал со встречи G7 в Канаде, не дожидаясь ее окончания, в Нидерландах опасались столкнуться с чем-то подобным в поведении капризного американского президента. Но все обошлось. Вышло даже лучше, чем можно было ожидать. Фактором раздражения для Трампа могло быть что угодно, а в случае с НАТО таким фактором является сам альянс, который подвергался беспощадной критике как 45-м президентом, так и нынешним 47-м. Трампом был запущен тезис, что прочие члены организации безбожно надувают наивную Америку, отказываясь вносить свою часть в общий котел коллективной обороны.

И не сказать, чтобы это было совсем неправдой. Просто раньше считалось само собой разумеющимся, что Штаты несут львиную часть военных трат, но взамен получают право на решающий голос по военно-политическим вопросам. Плюс это было компенсацией демилитаризации Германии, главной экономической силы Европы. Теперь, когда вклад прочих членов НАТО существенно вырастет, а Германия превратится, уже понятно, в ведущую силу европейской оборонной структуры, увеличится влияние европейских партнеров по сравнению с американцами. Это произойдет еще не завтра, но послезавтра наверняка. Именно гаагский саммит утвердил соответствующие стратегические решения: к 2035 году будет выход на планку в 5% национального ВВП на оборону, это колоссальные средства. Несправедливое, как считал Трамп, распределение бремени трат между союзниками подталкивало его к заявлениям, которые сильно напрягли НАТО еще в его первый президентский срок: под сомнением оказывалась пятая статья Североатлантического договора, согласно которой нападение на одну страну альянса считается нападением на всех, и обязывает всех членов НАТО оказать военную помощь жертве агрессии. Появились сомнения, что Америка Трампа станет рисковать войной с Россией, если та нападет, например, на маленькую Эстонию или какую-то восточноевропейскую страну. Байден после избрания даже делал специальное заявление в Варшаве, уверяя поляков, что США будут верны своему союзническому долгу. С возвращением Трампа в Белый дом вопрос опять подвис в воздухе. Но в финальном документе гаагского саммита приверженность пятой статье декларируется в самом начале, что снимает обоснованные опасения союзников. А на соответствующий вопрос на пресс-конференции Трамп ответил: «Мы с ними (НАТО) до конца».

Еще одним моментом, который мог испортить настроение американскому президенту и омрачить атмосферу саммита, являлись непростые отношения Трампа с Зеленским. При том, что украинская сторона стремилась организовать такую встречу, поскольку важно получить ответы на важные вопросы именно от американского лидера, европейцы не были уверены в исходе этой затеи. Никогда не знаешь, с какой ноги встал глава Белого дома. Но вышло все наилучшим образом. Американский и украинский президенты не только имели личный разговор на протяжении 50 минут, но и остались им довольны. Трамп, комментируя беседу, сказал: «У нас были тяжелые времена, но он был очень милым. Он не мог быть милее, чем был. Я был рад его видеть». Понятно, что Зеленский просил разрешения на закупку американских систем ПВО и договаривался о совместном производстве дронов: это сейчас главная повестка в его разговорах и с другими западными лидерами. Очень характерен разговор, который состоялся у Дональда Трампа на пресс-конференции с украинской журналисткой: - Готовы ли США предоставить Patriot Украине? - Откуда вы? Вы сейчас живете в Украине? - Мой муж там. - Он военный? - Да. - Ого. Это сложно… Мы посмотрим, сможем ли дать ракеты для Patriot Украине. Их очень тяжело достать, они нам нужна тоже, мы посылали их Израилю. Но Украина хочет их больше всего другого. Это очень хороший вопрос. Желаю вам успеха, я вижу, что вас это очень расстраивает. Я хочу, чтобы мы смогли их предоставить.