Азера Гасымлы не отпустили под домашний арест

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Тельмана Гусейнова адвокат Ровшана Рагимли подала ходатайство о выводе Азера Гасымлы из стеклянной клетки и размещении его рядом с адвокатами. Суд отклонил это ходатайство.

Второй адвокат Гасымлы, Агиль Лаидж, ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест. Также было подано прошение о прекращении уголовного дела. Азер Гасымлы заявил, что не признает себя виновным, и поддержал оба ходатайства.

Суд отказал в изменении меры пресечения. Остальные ходатайства будут рассмотрены на следующем заседании. Подготовительное заседание продолжится 2 июля.

Азера Гасымлы задержали в декабре 2024 года. Ему предъявлены обвинения по статье 182.2.3 (вымогательство с применением насилия) Уголовного кодекса Азербайджана.