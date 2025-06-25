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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Эрдоган о возможности конфликта с Израилем

25 июня 2025, 23:34 1389

Турция является мирным государством, однако при необходимости будет бороться «против зла», особенно в Газе. Таким образом, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта Анкары с Тель-Авивом, высказался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«До тех пор пока на Турцию не совершено нападение, Турция является страной мира в своем регионе. Она прилагает все усилия для того, чтобы мир восторжествовал», — подчеркнул Эрдоган, отметив, что в дополнение к этому Турция будет продолжать «выступать против угнетения, против зла и невыносимого поведения Израиля».

Он добавил, что населению сектора Газа на протяжении нескольких месяцев не оказывают помощь. «Мы говорим могущественным странам: «Выступите против Израиля и добейтесь того, чтобы ворота были открыты для гуманитарной помощи», — заявил президент Турции.

Ранее Эрдоган, комментируя удары Израиля по сектору Газа и Ирану, сравнил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

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