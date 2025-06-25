В Сербии попытка силового свержения власти

Сотрудники Министерства внутренних дел Сербии при поддержке Агентства безопасности и информации (БИА) и по поручению Высшей прокуратуры Белграда задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя.

По данным следствия, 21 июня задержанные встретились в одном из отелей в городе Кралево, где обсуждали план насильственной смены власти в Сербии. По информации МВД, они намеревались совершить нападения на представителей госорганов, предпринять попытки разоружения сотрудников полиции, ворваться в здания правительства, других государственных учреждений, а также в редакции Радио и телевидения Сербии (РТС), телеканала Happy и портала Informer с применением огнестрельного оружия.

У одного из подозреваемых при обыске автомобиля были обнаружены пистолет со стертым серийным номером, магазин с семью патронами и коробка с 25 дополнительными патронами. В отношении него также возбуждено дело о незаконном хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ. У другого задержанного был изъят арбалет.

По информации МВД, задержанным назначено содержание под стражей сроком до 48 часов, после чего они будут доставлены в прокуратуру с соответствующими обвинениями. Обыски проходят на нескольких локациях по всей Сербии.

Задержания произошли на фоне повышенной обеспокоенности властей по поводу запланированных на 28 июня акций протеста, приуроченных к Видовдану - одному из важнейших сербских праздников. Ранее президент Александар Вучич предупреждал о риске провокаций и насилия. По его словам, за протестами стоят студенческие и прозападные организации, координируемые извне, в том числе структурами, поддерживающими давление на сербов в Косове и Метохии.

Вучич заявлял ранее, что движение протестов, включая блокировки университетов, уже нанесло значительный урон стране. По его словам, в результате дестабилизации из университетов уехали тысячи студентов. Глава государства подчеркнул, что идеология протестующих сводится к лозунгу "Сербия должна остановиться", и обвинил организаторов в намерениях разрушить транспортную инфраструктуру и парализовать экономику страны. Ущерб от возможных протестных действий он оценил в 800 млн евро. Вучич отметил, что, несмотря на угрозы, государство воздерживается от применения силы, чтобы не повторять сценарии западных стран, где протесты жестко подавляются.

Ранее председатель парламента Ана Брнабич назвала предстоящие акции "террористической деятельностью" и заявила, что организаторы преследуют цель нанести "ультимативный удар по Сербии". По ее словам, опубликованный протестующими манифест содержит угрозы блокировать транспортные узлы, госучреждения и крупные инвестиционные проекты, что может привести к международной изоляции, массовым увольнениям и закрытию предприятий.

МВД Сербии продолжает вести работу по выявлению других участников и возможных координаторов готовившихся действий.