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Победителя не судят. То есть Иран

Трамп призвал уничтожить «Голос Америки»

00:06 479

Президент США Дональд Трамп назвал радиостанцию «Голос Америки» катастрофическим проектом левых.

«Ни один республиканец не должен голосовать за его сохранение. Уничтожьте его», — написал глава государства в соцсети Truth Social.

В марте Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников Агентства США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки». В апреле суд обязал администрацию восстановить на работе более 1 тыс. сотрудников радиостанции. Однако уже в мае это решение было отменено апелляционным судом.

Американская администрация уже уволила 600 сотрудников радиостанции. Associated Press пишет, что с марта потеряли работу в общей сложности 1,4 тыс. сотрудников радиостанции и Агентства по глобальным медиа, то есть 85% штата. В связи с этим вещание радиостанции практически прекращено.

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