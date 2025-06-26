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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Начальник Генштаба: коммандос Израиля тайно действовали в Иране

00:21 464

Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир сообщил, что во время 12-дневной операции против Ирана израильские силы добились полного контроля над воздушным пространством и территорией, где проводились действия.

«Нам удалось создать разведывательное, технологическое и воздушное превосходство, — сказал Замир. — Это стало возможным благодаря совместным усилиям ВВС и наземных коммандос, которые тайно действовали в глубине вражеской территории, обеспечивая оперативную свободу нашим силам».

По словам начальника Генштаба, координация между подразделениями позволила успешно провести операцию и сохранить преимущество в регионе.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

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