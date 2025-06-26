Начальник Генштаба: коммандос Израиля тайно действовали в Иране

Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир сообщил, что во время 12-дневной операции против Ирана израильские силы добились полного контроля над воздушным пространством и территорией, где проводились действия.

«Нам удалось создать разведывательное, технологическое и воздушное превосходство, — сказал Замир. — Это стало возможным благодаря совместным усилиям ВВС и наземных коммандос, которые тайно действовали в глубине вражеской территории, обеспечивая оперативную свободу нашим силам».