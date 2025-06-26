Украина и Совет Европы договорились о спецтрибунале против России

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, сообщает «Европейская правда».

Соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии России было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге, куда после саммита НАТО в Гааге приехал Зеленский.

Спецтрибунал, объясняет издание, позволит проводить расследования против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами. В данном случае речь идет о российском руководстве. При этом начать суд и вынести представителям властей РФ приговоры можно будет только после того, как они покинут свои посты.

О том, что Совет Европы планирует создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, сообщалось еще в феврале. Тогда источник «Европейской правды» говорил, что спецтрибунал — «это фактически трибунал против Путина». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отмечала, что спецтрибунал — это «часть давления на Путина и его режим, чтобы они прекратили войну».

Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.