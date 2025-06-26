Сирия добивается мира с Израилем

Об этом заявил президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Власти новой администрации Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные атаки Израиля на мирные районы в юго-западной провинции Эль-Кунейтра.

«Мы добиваемся прекращения израильских нападений путем непрямых переговоров через международных посредников», — указал аш-Шараа, слова которого приводятся в заявлении президентской канцелярии, размещенном в X.

В тексте указывается, что глава администрации встретился со старейшинами общины горцев-друзов, проживающих в провинции Эль-Кунейтра и на оккупированных Голанских высотах. В ходе беседы обсуждались «условия жизни местного населения и ситуация с безопасностью в регионе в свете эскалации израильских вторжений за последние месяцы на сирийскую территорию».

Как отмечает телеканал Syria TV, заявление аш-Шараа стало его первым подтверждением того, что Дамаск ведет непрямые переговоры с Израилем.

22 июня глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби признал, что лично участвует в переговорах с Сирией. Как сообщила газета Israel Hayom, он заявил, что Сирия вместе с Ливаном являются «кандидатами на нормализацию отношений» с Израилем в рамках так называемых «Авраамовых соглашений».