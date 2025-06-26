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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

У Трампа призвали Россию и Украину брать пример с Ирана и Израиля

01:01 288

Вашингтон надеется, что ситуация вокруг Ирана поспособствует урегулированию конфликта в Украине.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Я думаю, что оптимизм, возникший в результате происходящего тут, вполне может распространиться на Россию и Украину. <...> Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: "Мы также хотим стать частью мирного процесса". Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в [процессе] урегулирования [конфликта] между Россией и Украиной", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

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