У Трампа призвали Россию и Украину брать пример с Ирана и Израиля

Вашингтон надеется, что ситуация вокруг Ирана поспособствует урегулированию конфликта в Украине.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Я думаю, что оптимизм, возникший в результате происходящего тут, вполне может распространиться на Россию и Украину. <...> Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: "Мы также хотим стать частью мирного процесса". Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в [процессе] урегулирования [конфликта] между Россией и Украиной", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.