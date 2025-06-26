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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Столкновение между евреями и арабами на Западном берегу: есть жертвы

01:05 681

Десятки израильтян подожгли дома и автомобили в деревне Малик близ Рамаллы, сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Отмечается, что между израильтянами и палестинцами произошло столкновение, в ходе которого стороны забрасывали друг друга камнями. Силы ЦАХАЛ и полиции вмешались и разогнали участников беспорядков. Один из офицеров получил легкое ранение от удара камнем.

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что по военным был открыт огонь, также их закидывали камнями. В ответ военные открыли стрельбу по источникам огня. Есть раненые и погибшие. ЦАХАЛ сообщает о задержании пятерых израильтян, участвовавших в беспорядках, задержанные переданы для дальнейшего расследования полиции Израиля.

Минздрав Палестинской администрации заявил о гибели трех и ранении семи человек в результате «нападения поселенцев на севере района Рамаллы». Гибель троих человек подтверждает и Красный полумесяц. Палестинцы утверждают, что в погроме участвовали около сотни израильтян. 

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