Не виноват Путин… Они сами пришли

На пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп был по-своему трогателен. Он заявил, что покидает саммит «другим человеком», потому что понял, что лидеры членов альянса «действительно любят свои страны и хотят их защитить». Признавшись, что приехал только потому, что «должен был это сделать» (мол, обязаловка), но потом оказалось, что это «было здорово». Трамп говорил пафосно, выступив почти что в духе времен, когда Америку в Европе воспринимали всерьез как «лидера свободного мира». В этом смысле организаторам саммита, а также лично генсеку НАТО Марку Рютте, который превзошел сам себя по части лести американскому президенту (подумать только, он даже назвал его «папочкой»), удалось главное – показать, что «Трамп с нами». С ним публично не спорили, скандала не было, с саммита убрали все, что могло потенциально не понравиться мистеру MAGA, убрав в том числе лично президента Украины с главного пленарного заседания. А на ужине накануне отсадив от Трампа…

Именно ради Трампа итоговое коммюнике сократили до 400 слов (ничего спорного!), против прошлогодних 5 тысяч. Как большой успех саммита было преподнесено то, что Трамп подтвердил приверженность США статье 5 Договора НАТО. С чего вдруг взяли, что он откажется и заявит, что Америка не будет защищать Европу? Сама эта проблема была, похоже, высосана из пальца европейской прессой, которая напридумывала, что когда и если Россия нападет на страны Балтии, США останутся в стороне. И вот теперь над натовским сообществом пронесся вздох облегчения: «Трамп с нами». Главным же достижением было подано увеличение военных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Сначала хотели к 2030-му. К 2035 году никакого Трампа уже в Белом доме не будет. Правда, четвертый срок Путина еще не кончится. Однако четкой «дорожной карты» и этапов увеличения расходов в Гааге не установили. Каждый будет действовать по своим возможностям. «От каждого по способностям», как говорится. На 2029 год назначили ревизию хода выполнения этой задачи. Теоретически, она может быть пересмотрена в любую сторону. В угоду опять же Трампу из итогового документа убрали упоминание о вступлении Украины в НАТО в будущем. Генсек альянса Марк Рютте обосновал это тем, что, мол, раньше уже такую цель провозгласили и незачем повторяться. Однако сама идея членства Украины принципиально ведь не отвергнута, как того требует Москва в качестве главного условия прекращения огня. Она пока отложена — вот съедет Трамп из Белого дома, там и посмотрим. Так что никакой сущностной смены курса по этой части не зафиксировано.

Зато поддержка Киева остается неизменной. Взносы в военный бюджет Украины и помощь ВСУ зачтут как военные расходы страны-спонсора. В этом году НАТО рассчитывает предоставить Киеву только вооружений на более чем €50 млрд. Отличилась на сей раз в индивидуальном порядке снова Британия, которая усилит ПВО Украины за счет прибыли от замороженных российских активов, передав Киеву 350 новейших ракет. Это первый случай, когда Великобритания использует российские активы для финансирования поставок оружия Украине. За год также Лондон поставит Киеву 100 тыс. беспилотников, увеличение в 10 раз. Ранее Дания заявила об организации совместного производства дронов на Украине. «Дроностроительство» становится, таким образом, едва ли не ведущим направлением военного строительства Украины. А войну посредством сотен и тысяч БПЛА можно вести годами, в том числе с заведомо более сильным противником. Россию на саммите упоминали только в контексте угроз, хотя в заявлении по итогам не включили осуждение ее действий в Украине (опять же, пойдя навстречу Трампу). К ужесточению санкций против Москвы призывали Трампа британский премьер, французский президент и германский канцлер, это была одна из доминантных тем саммита. На это ответил госсекретарь США Марко Рубио: «Если мы… придем и сокрушим их новыми санкциями, то потеряем возможность с ними говорить о прекращении огня, а кто тогда будет с ними разговаривать?» При этом, по словам Рубио, сейчас мирный диалог зашел в тупик, и Москва считает, что может достичь своих целей на поле боя. Хронологически вопрос о санкциях может быть вынесен в Конгресс даже на летней сессии, но уже после того, как законодатели примут бюджетные законы Трампа. Зеленский удостоился 50-минутной аудиенции с Трампом. Она прошла ровно и без скандала. Трамп назвал Зеленского «хорошим парнем», которому трудно. Президент США рассказал, что не обсуждал на встрече вопрос прекращения огня, но теперь собирается позвонить Путину. Возможно, после этого появится ясность насчет продолжения или прекращения стамбульских переговоров. Зеленский, напротив, заявил, что говорил с Трампом как раз о том, как добиться прекращения огня, а также о возможности совместного производства дронов, добавив, что очень «ценит внимание и готовность помогать приближению мира» со стороны президента Америки, ради которого он даже пиджак надел. Ранее говорили, что он собирался просить у Трампа дополнительные системы ПВО. И, возможно, преуспел. На пресс-конференции тот рассказал, что США попробуют найти системы «Патриот», чтобы передать их Украине, хотя они нужны самим США и их поставляли Израилю. Судя по всему, прежние заявления Трампа о том, что он может устраниться от переговоров по Украине, более не актуальны. В этом смысле он «тоже остается с нами». Говорят, на закрытой сессии он посетовал, что ситуация в Украине «совершенно вышла из-под контроля» и с этим надо что-то делать. К тому же Трамп, судя по всему, воодушевлен своим миротворчеством в 12-дневной войне Израиля и Ирана.