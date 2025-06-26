«Увольте Наташу!»: Трамп в ярости

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию с военными представителями после публикаций материалов CNN и The New York Times об американском ударе по ядерным объектам Ирана. В этих материалах журналисты сообщили, что американские ВВС не полностью уничтожили иранскую ядерную программу, а только повредили её.

«Эти патриоты были очень расстроены! После 36 часов опасных полетов через вражескую территорию они приземлились, зная, что их успех был ЛЕГЕНДАРНЫМ, а затем, через два дня, начали читать фейковые новости от CNN и New York Times», — написал президент США.

Дональд Трамп добавил, что СМИ, чтобы «унизить президента», «как обычно» солгали и исказили факты. «Ни одного из них (фактов) у них не было (потому что было слишком рано, фактов еще не существовало!)», — добавил он.

Трамп также опубликовал пост с возмущением в отношении телеканала CNN. Он потребовал уволить корреспондента CNN Наташу Бертран — она освещает тему национальной безопасности на канале — за публикацию «фейковых новостей». «Её следует НЕМЕДЛЕННО привлечь к ответственности, а затем выгнать «как собаку». Она солгала в истории о «ноутбуке из ада», а теперь солгала о ядерных объектах, пытаясь очернить наших патриотичных пилотов, которые на самом деле блестяще справились с задачей и попали «в самую точку» — ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ!» — пишет Трамп.

Глава государства имеет в виду данные CNN, согласно которым американская разведка предполагает, что удары США в прошедшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. Авторами этого материала указаны также два журналиста: Закари Коэн и Кэти Бо Лиллис. Под историей с «ноутбуком из ада» Трамп имел в виду информацию о ноутбуке сына экс-президента Хантера Байдена, данные с которого утекли в СМИ. В статьях Бертран для Politico 2020 года говорилось, что эта ситуация была частью «российской информационной операции».

По мнению президента США, такие журналисты, как Бертран, «уничтожили репутацию когда-то великого телеканала», а еще у нее «нет ни навыков, ни харизмы, чтобы быть корреспондентом в эфире». «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!» — завершает свой пост Трамп.

CNN в комментарии для The Hill отметил, что «на 100%» поддерживает свою сотрудницу. «Мы не считаем разумным критиковать репортеров CNN за то, что они точно сообщили о существовании оценки и точно охарактеризовали ее результаты, которые представляют общественный интерес», — указал телеканал, добавив, что в материале приведена предварительная оценка и она может измениться.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. При атаке использовались противобункерные бомбы. В Иране заявили, что серьезного ущерба не было. Сам Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.