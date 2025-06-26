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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

«Увольте Наташу!»: Трамп в ярости

01:44 692

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию с военными представителями после публикаций материалов CNN и The New York Times об американском ударе по ядерным объектам Ирана. В этих материалах журналисты сообщили, что американские ВВС не полностью уничтожили иранскую ядерную программу, а только повредили её.

Встреча пройдет 26 июня в 8:00 по восточному времени в Пентагоне. Причиной конференции Трамп назвал борьбу «за достоинство великих американских пилотов».

Наташа Бертран

«Эти патриоты были очень расстроены! После 36 часов опасных полетов через вражескую территорию они приземлились, зная, что их успех был ЛЕГЕНДАРНЫМ, а затем, через два дня, начали читать фейковые новости от CNN и New York Times», — написал президент США.

Дональд Трамп добавил, что СМИ, чтобы «унизить президента», «как обычно» солгали и исказили факты. «Ни одного из них (фактов) у них не было (потому что было слишком рано, фактов еще не существовало!)», — добавил он.

Трамп также опубликовал пост с возмущением в отношении телеканала CNN. Он потребовал уволить корреспондента CNN Наташу Бертран — она освещает тему национальной безопасности на канале — за публикацию «фейковых новостей». «Её следует НЕМЕДЛЕННО привлечь к ответственности, а затем выгнать «как собаку». Она солгала в истории о «ноутбуке из ада», а теперь солгала о ядерных объектах, пытаясь очернить наших патриотичных пилотов, которые на самом деле блестяще справились с задачей и попали «в самую точку» — ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ!» — пишет Трамп.

Глава государства имеет в виду данные CNN, согласно которым американская разведка предполагает, что удары США в прошедшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. Авторами этого материала указаны также два журналиста: Закари Коэн и Кэти Бо Лиллис. Под историей с «ноутбуком из ада» Трамп имел в виду информацию о ноутбуке сына экс-президента Хантера Байдена, данные с которого утекли в СМИ. В статьях Бертран для Politico 2020 года говорилось, что эта ситуация была частью «российской информационной операции».

По мнению президента США, такие журналисты, как Бертран, «уничтожили репутацию когда-то великого телеканала», а еще у нее «нет ни навыков, ни харизмы, чтобы быть корреспондентом в эфире». «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!» — завершает свой пост Трамп.

CNN в комментарии для The Hill отметил, что «на 100%» поддерживает свою сотрудницу. «Мы не считаем разумным критиковать репортеров CNN за то, что они точно сообщили о существовании оценки и точно охарактеризовали ее результаты, которые представляют общественный интерес», — указал телеканал, добавив, что в материале приведена предварительная оценка и она может измениться.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. При атаке использовались противобункерные бомбы. В Иране заявили, что серьезного ущерба не было. Сам Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.

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