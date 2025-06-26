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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Трамп принимает меры после утечки разведданных

01:49 245

Администрация США собирается ограничить обмен секретными данными с Конгрессом после того, как в СМИ утекла предварительная оценка разведкой эффективности удара по Ирану, не совпадающая с заявлениями президента Дональда Трампа, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Мы объявляем войну информаторам», — заявил высокопоставленный источник портала из Белого дома.

«ФБР расследует утечку», — сказал собеседник Axios. Информацию о проведении расследования подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт Fox News. По ее мнению, источник утечки должен отправиться в тюрьму.

«Разведывательное сообщество выясняет, как ужесточить свои процессы, чтобы у нас не было акторов «глубинного государства», сливающих в СМИ части аналитических материалов, к которым «мало доверия», — отметил собеседник Axios.

Обмен информацией идет через систему CAPNET. Информация об оценке ударов появилась в ней поздно вечером в понедельник, на следующий день данные утекли в СМИ — CNN, The New York Times и некоторые другие.

Источник Axios пояснил, что данные из этого отчета были собраны в течение суток по спутниковым снимкам, а не от очевидцев на местах. Это были сведения только от одного из 18 разведывательных агентств и они имели пометку о «низкой достоверности».

Возможное решение ограничить обмен данными вызвало критику у демократов в Конгрессе. «Президент Трамп прекращает предоставлять Конгрессу разведданные, что вызывает один очевидный вопрос: что он скрывает?» — заявил лидер партии в Сенате Чак Шумер, отметив, что «дело не в национальной безопасности — дело в неуверенности Трампа».

Президент заявил, что в результате американских ударов в ночь на 22 июня иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, а данные разведки, появившиеся в СМИ, описал как «неокончательные». Позднее он обрушился с критикой на журналистку CNN Наташу Бертран, одного из авторов материала об оценке разведки. Он призвал уволить ее с телеканала: «привлечь к ответственности, а затем выгнать «как собаку».

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