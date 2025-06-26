Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, либо отменить судебный процесс по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает Reuters.

Израильского лидера вызвали в суд в связи с делом от 2019 года. Нетаньяху были предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием Сам израильский премьер-министр отвергает обвинения.

Судебный процесс начался в 2020 году и включает три уголовных дела.

«Суд над Биби Нетаньяху должен быть ОТМЕНЕН НЕМЕДЛЕННО, или великому герою, который так много сделал для государства (Израиль), должно быть даровано помилование», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, добавив, что, как ему стало известно, Нетаньяху должен явиться в суд в понедельник.