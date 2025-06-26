Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут

Гаага (Нидерланды). Демонстрация против саммита НАТО
Беэр-Шева (Израиль). Поисково-спасательные работы в семиэтажном здании, которое обрушилось после попадания баллистической ракеты, выпущенной из Ирана
Тегеран (Иран). Машина скорой помощи, сожженная в результате израильских атак
Бейт-Лахия (Газа). Палестинцы идут за гуманитарной помощью
Париж (Франция). Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, выступает на пресс-конференции
Хиос (Греция). Лесные пожары
Алиага (Филиппины). Фестиваль Таонг Путик (Грязные люди). Во время праздника католики покрывают себя грязью, банановыми листьями, ветками, прославляя Иоанна Крестителя