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Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут

объектив haqqin.az
Отдел информации
04:06 740

Гаага (Нидерланды). Демонстрация против саммита НАТО

Беэр-Шева (Израиль). Поисково-спасательные работы в семиэтажном здании, которое обрушилось после попадания баллистической ракеты, выпущенной из Ирана

Тегеран (Иран). Машина скорой помощи, сожженная в результате израильских атак

Бейт-Лахия (Газа). Палестинцы идут за гуманитарной помощью

Париж (Франция). Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, выступает на пресс-конференции

Хиос (Греция). Лесные пожары

Алиага (Филиппины). Фестиваль Таонг Путик (Грязные люди). Во время праздника католики покрывают себя грязью, банановыми листьями, ветками, прославляя Иоанна Крестителя

Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут объектив haqqin.az
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ЭТО ВАЖНО

Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут объектив haqqin.az
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Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера
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Не виноват Путин… Они сами пришли
Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема
01:10 2484
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?»
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?» наше послесловие
25 июня 2025, 20:12 2465
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента видео; последнее обновление 01:28
25 июня 2025, 01:28 22649
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп!
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп! наше послесловие
25 июня 2025, 23:18 2268
«Они пришли с неба»: Иран объявил о захвате 10 000 дронов и казни агентов «Моссада»
«Они пришли с неба»: Иран объявил о захвате 10 000 дронов и казни агентов «Моссада» главное на этот час
25 июня 2025, 18:32 6699
Украина и Совет Европы договорились о спецтрибунале против России
Украина и Совет Европы договорились о спецтрибунале против России
00:25 1071
В Сербии попытка силового свержения власти
В Сербии попытка силового свержения власти
25 июня 2025, 23:54 2432
Победителя не судят. То есть Иран
Победителя не судят. То есть Иран время собирать камни; все еще актуально
25 июня 2025, 05:26 12038
Шнобеля Трампу
Шнобеля Трампу наша корреспонденция
25 июня 2025, 17:44 3722
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