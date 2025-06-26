Баграт Галстанян арестован

Суд общей юрисдикции Еревана заключил под арест сроком на два месяца лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Об этом журналистам сообщил его адвокат Ованес Худоян.

Как отметил Худоян, защита намерена обжаловать решение в Апелляционном суде.

Ранее силовики задержали Баграта Галстаняна и его соратников по обвинению в подготовке терактов и попытке захвата власти. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предотвращении попытки госпереворота, в которую замешаны представители Армянской апостольской церкви: «Сотрудники полиции сорвали масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства по дестабилизации ситуации в Республике Армения и захвату власти».