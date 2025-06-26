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82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль

главное на этот час
Отдел информации
09:14 3061

Вооружённое движение хуситов в Йемене объявило о завершении военной подготовки для 82 000 добровольцев, якобы готовых к участию в боевых действиях против Израиля.

Об этом сообщает иранский государственный новостной телеканал PressTV.

По словам Фаиза аль-Ханами — официального представителя хуситской администрации, отвечающего за мобилизацию в столице Сане, — все участники прошли первый этап подготовки в рамках программы, получившей название «Шторм Аль-Акса». Он также отметил, что уже начался второй этап, в котором, по предварительным оценкам, будут задействованы до 100 000 новых рекрутов только в одной Сане.

Аль-Ханами добавил, что аналогичные курсы проходят и в других провинциях, находящихся под контролем хуситов, включая Сааду, Амран, Хаджжу и Джауф.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося напряжения на Ближнем Востоке и усиления военной риторики, в частности, со стороны Ирана и его союзных группировок в регионе.

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