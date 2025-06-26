Трампу посоветовали меньше сидеть в Интернете

Президенту США Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий главы государства вместо того, чтобы проводить время в Интернете и социальных сетях. Такое мнение выразил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

«В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, <...> он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в Интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства», - заявил он.

По словам президента Бразилии, Трампу также следует больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира.

«У нас в Бразилии уже был такой президент. Честно говоря, интересы страны его волновали меньше всего. А вот что было для него наиболее важным, так это удовлетворение мелких, местами незаконных потребностей», - отметил Лула да Силва, не назвав имя бывшего президента республики. Бразильский портал G1 считает, что речь шла о Жаире Болсонару, поражение которому действующий лидер нанес на президентских выборах в 2022 году.