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Трампу посоветовали меньше сидеть в Интернете

09:42 1060

Президенту США Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий главы государства вместо того, чтобы проводить время в Интернете и социальных сетях. Такое мнение выразил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, <...> он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в Интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства», - заявил он.

По словам президента Бразилии, Трампу также следует больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира.

«У нас в Бразилии уже был такой президент. Честно говоря, интересы страны его волновали меньше всего. А вот что было для него наиболее важным, так это удовлетворение мелких, местами незаконных потребностей», - отметил Лула да Силва, не назвав имя бывшего президента республики. Бразильский портал G1 считает, что речь шла о Жаире Болсонару, поражение которому действующий лидер нанес на президентских выборах в 2022 году.

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