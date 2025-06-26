Тяжелое ДТП в Азербайджане: есть погибшие

В селе Низами Сабирабадского района Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля с легковым автомобилем марки «ГАЗ-24». В результате аварии погибли три жителя села.

Среди погибших — водитель легковушки, 23-летний Мамедли Джамиль Вугар оглу (2001 г.р.), а также его пассажиры: 24-летний Гумбатов Фарид Амил оглу (2000 г.р.) и 14-летний Мамедли Нихад Махир оглу (2010 г.р.).

По факту ведется расследование, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.