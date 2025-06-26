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Победителя не судят. То есть Иран

Трамп дал неожиданную клятву о России

10:21 1883

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО поклялся, что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он находится у власти, пишет The Washington Post.

«По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент», — говорится в публикации.

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Документ также содержит поддержку Украины.

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