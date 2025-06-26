USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Россия ударила по Херсону: есть жертвы

10:29 439

Три человека погибли и еще два получили ранения в результате российских ударов по Херсонщине. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

«Вчера, 25 июня, российские войска убили трех жителей Херсонщины. В частности, в селе Красный Маяк россияне атаковали с FPV-дрона 55-летнего мужчину – он получил ранения, несовместимые с жизнью. Также они обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Софиевке, в результате чего погиб 38-летний работник. Еще один мужчина, 1987 года рождения, погиб из-за российского авиационного удара по Таврическому, что в Белозерском районе», - отметил он.

Также сообщается, что количество погибших в результате российского ракетного удара по городу Днепру 24 июня возросло до 20.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что с вечера 25 июня россияне не прекращали атаковать Никопольщину – били из тяжелой артиллерии, FPV-дронами и сбрасывали боеприпасы с БПЛА.

82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль главное на этот час
09:14 3067
Шествие военнослужащих в Баку
Шествие военнослужащих в Баку прямой эфир
10:49 741
Трамп дал неожиданную клятву о России
Трамп дал неожиданную клятву о России
10:21 1888
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
01:34 7576
Война с Ираном только началась
Война с Ираном только началась главная тема
25 июня 2025, 20:49 7337
Баграт Галстанян арестован
Баграт Галстанян арестован
08:51 2143
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут объектив haqqin.az
04:06 5826
Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера
Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера
04:04 3447
Не виноват Путин… Они сами пришли
Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема
01:10 7070
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?»
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?» наше послесловие
25 июня 2025, 20:12 2974
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента видео; последнее обновление 01:28
01:28 27537

ЭТО ВАЖНО

82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль главное на этот час
09:14 3067
Шествие военнослужащих в Баку
Шествие военнослужащих в Баку прямой эфир
10:49 741
Трамп дал неожиданную клятву о России
Трамп дал неожиданную клятву о России
10:21 1888
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
01:34 7576
Война с Ираном только началась
Война с Ираном только началась главная тема
25 июня 2025, 20:49 7337
Баграт Галстанян арестован
Баграт Галстанян арестован
08:51 2143
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут объектив haqqin.az
04:06 5826
Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера
Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера
04:04 3447
Не виноват Путин… Они сами пришли
Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема
01:10 7070
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?»
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?» наше послесловие
25 июня 2025, 20:12 2974
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента видео; последнее обновление 01:28
01:28 27537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться