Россия ударила по Херсону: есть жертвы

Три человека погибли и еще два получили ранения в результате российских ударов по Херсонщине. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

«Вчера, 25 июня, российские войска убили трех жителей Херсонщины. В частности, в селе Красный Маяк россияне атаковали с FPV-дрона 55-летнего мужчину – он получил ранения, несовместимые с жизнью. Также они обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Софиевке, в результате чего погиб 38-летний работник. Еще один мужчина, 1987 года рождения, погиб из-за российского авиационного удара по Таврическому, что в Белозерском районе», - отметил он.

Также сообщается, что количество погибших в результате российского ракетного удара по городу Днепру 24 июня возросло до 20.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что с вечера 25 июня россияне не прекращали атаковать Никопольщину – били из тяжелой артиллерии, FPV-дронами и сбрасывали боеприпасы с БПЛА.