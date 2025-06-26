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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Нефть дорожает

10:33 547

Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, 26 июня, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:07 по Баку составляет $67,93 за баррель, что на $0,25 (0,37%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,54 (0,8%) - до $67,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,28 (0,43%) - до $65,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,55 (0,85%) - до $64,92 за баррель.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,37, или 0,51% - до $72,49.

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