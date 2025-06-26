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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Главу Нацразведки США отстранили от работы по Ирану

10:41 556

Директора Нацразведки США Тулси Габбард в значительной мере отстранили от работы по направлению иранской ядерной программы и конфликта Ирана и Израиля после критики со стороны президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

В марте Габбард в своем выступлении на заседании спецкомитета по разведке Сената Конгресса США заявляла, что американские спецслужбы не видят признаков работы Ирана по созданию ядерного оружия. Также, по ее утверждениям, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не санкционировал возобновление программы разработки ядерных вооружений, приостановленной в 2003 году. На фоне ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам Трамп раскритиковал Габбард и назвал приведенные оценки «ошибочными».

По словам источников, Габбард более не играет существенной роли в части принятия решений по американской политике в отношении иранской ядерной программы. При этом чиновники Белого дома настаивают, что глава Нацразведки продолжает выполнять критически важную для страны работу.

Габбард также не будет присутствовать на закрытых брифингах для Сената и Палаты представителей Конгресса США в четверг и пятницу, в рамках которых администрация должна будет проинформировать законодателей о результатах американских ударов по Ирану и состоянии иранской ядерной программы после них. В рамках этих брифингов ключевым представителем разведывательного сообщества выступит директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Издание подчеркивает, что администрация Трампа при этом в значительной мере ограничит раскрытие секретной информации перед законодателями по вопросу состояния иранской ядерной программы после утечек в СМИ предварительных оценок разведки, из которых следует, что ядерные объекты в Иране не были уничтожены полностью. Трамп после утечек продолжил настаивать на полном уничтожении иранской ядерной программы.

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