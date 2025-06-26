Израиль оставил Газу голодать

Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу, сообщает 12-й канал со ссылкой на израильского чиновника.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что он приказал военным в течение следующих двух дней представить план действий, который позволит не допустить хищения гуманитарной помощи членами движения ХАМАС.

Источник телеканала сообщил, что заявление канцелярии премьер-министра прозвучало после того, как министр финансов Бецалель Смотрич пригрозил, что больше не сможет оставаться в правительстве, если не будут приняты немедленные меры по предотвращению поступления помощи ХАМАС.

По его словам, приостановка поставок гуманитарной помощи сохранится до тех пор, пока Армия обороны Израиля не представит свой план.