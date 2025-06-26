Каспарова обвиняют в попытке госпереворота

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров может быть замешан в попытке государственного переворота в Южном Судане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Шахматист фигурирует в деле стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича, говорится в публикации.

В марте 2024 года прокуроры в штате Аризона обвинили их в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан. Утверждается, что они планировали закупить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство, однако на это не хватило денег.

Соучредитель торговой компании Jane Street Роберт Граниери признал, что выдал средства на закупку оружия, но он уверяет, что его заставили это сделать обманом. По данным агентства, Гарри Каспаров познакомил Аджака и Граниери.

Сам шахматист ушел от ответа на вопрос агентства о возможной причастности к попытке госпереворота.