USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Каспарова обвиняют в попытке госпереворота

11:05 421

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров может быть замешан в попытке государственного переворота в Южном Судане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Шахматист фигурирует в деле стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича, говорится в публикации.

В марте 2024 года прокуроры в штате Аризона обвинили их в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан. Утверждается, что они планировали закупить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство, однако на это не хватило денег.

Соучредитель торговой компании Jane Street Роберт Граниери признал, что выдал средства на закупку оружия, но он уверяет, что его заставили это сделать обманом. По данным агентства, Гарри Каспаров познакомил Аджака и Граниери.

Сам шахматист ушел от ответа на вопрос агентства о возможной причастности к попытке госпереворота.

82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль главное на этот час
09:14 3081
Шествие военнослужащих в Баку
Шествие военнослужащих в Баку прямой эфир
10:49 751
Трамп дал неожиданную клятву о России
Трамп дал неожиданную клятву о России
10:21 1903
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
01:34 7580
Война с Ираном только началась
Война с Ираном только началась главная тема
25 июня 2025, 20:49 7341
Баграт Галстанян арестован
Баграт Галстанян арестован
08:51 2147
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут объектив haqqin.az
04:06 5827
Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера
Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера
04:04 3450
Не виноват Путин… Они сами пришли
Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема
01:10 7074
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?»
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?» наше послесловие
25 июня 2025, 20:12 2975
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента видео; последнее обновление 01:28
01:28 27540

ЭТО ВАЖНО

82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль главное на этот час
09:14 3081
Шествие военнослужащих в Баку
Шествие военнослужащих в Баку прямой эфир
10:49 751
Трамп дал неожиданную клятву о России
Трамп дал неожиданную клятву о России
10:21 1903
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
01:34 7580
Война с Ираном только началась
Война с Ираном только началась главная тема
25 июня 2025, 20:49 7341
Баграт Галстанян арестован
Баграт Галстанян арестован
08:51 2147
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут
Пехлеви выдвинули, а теперь задвинуть не могут объектив haqqin.az
04:06 5827
Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера
Нетаньяху вызвали в суд. Трамп заступился за израильского лидера
04:04 3450
Не виноват Путин… Они сами пришли
Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема
01:10 7074
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?»
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?» наше послесловие
25 июня 2025, 20:12 2975
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента
Россия хотела повторить 1999 год: расстрел армянского парламента видео; последнее обновление 01:28
01:28 27540
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться