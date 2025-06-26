Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины

Между Израилем и Ираном действует режим прекращения огня, что не мешает каждой из сторон объявлять о победе в этой краткосрочной войне. О позиции Израиля по этому вопросу и результатах 12-дневной ирано-израильской войны корреспондент haqqin.az побеседовал с израильским политологом Михаилом Гуревичем.

- Как в Израиле оценили прекращение огня? Насколько цели и задачи были достигнуты в войне с Ираном? - Как и принято на Ближнем Востоке, победа - не всегда победа, а поражение не обязательно означает поражение. В центре Тегерана уже отпраздновали свою «победу». Это напоминает ситуацию с войной Судного дня 1973 года, когда Египет, потерпев серьезные военные потери, устроил парад победы, открыл музей боевой славы своей армии и до сих пор считает себя победителем Израиля. 12-дневная война с Ираном стала, без преувеличения, вершиной политической карьеры Биньямина Нетаньяху. Он не только получил поддержку США, но и смог вовлечь американцев в реальные боевые действия на своей стороне, особенно в части ударов по ядерным объектам Ирана. Но за любые достижения приходится платить. Вот и прекращение операции «Ам Калави» стало своего рода платой за американские бомбардировки иранских ядерных объектов. У Нетаньяху были обязательства перед США по срокам войны — когда она начнется, когда закончится и сколько продлится. Израиль, безусловно, действовал в рамках американской стратегии. В каком-то смысле мы выступили как прокси: выполнили всю черновую работу, которую американцы не хотели брать на себя. Мы расчистили иранское небо, уничтожили системы ПВО, заводы по производству баллистических ракет и обеспечили условия для нанесения США решающего удара по ядерной инфраструктуре.

Судя по тому, что после американского удара по Фордо и Натанзу боевые действия продолжались еще двое суток, можно предположить, что специалистам необходимо было время, чтобы оценить масштаб нанесенного ущерба. Пока нет официальных данных, но сам факт прекращения огня говорит о том, что ущерб оказался значительным. Важно понимать, что для создания ядерной бомбы одного лишь наличия урана, обогащенного до 60 процентов, недостаточно — нужно довести до 90 процентов, чтобы создать соответствующие боеголовки и системы доставки. С этой точки зрения, Израиль достиг главной военной цели — нанес значительный урон ядерной программе ИРИ. Но без смены режима или его глубокой трансформации эта победа может оказаться временной. - Иран не капитулировал и не взял на себя никаких обязательств по остановке своей ядерной или ракетной программы. Значит ли это, что следующая ирано-израильская война просто отложена на 5–10 лет?

- Именно так все и обстоит. Без смены режима в Тегеране невозможно закрепить достигнутые успехи. Здесь, кстати, стоит вспомнить американскую позицию: еще в 1991 году, во время распада СССР, президент Джордж Буш призывал украинцев поддержать Горбачева — США тогда опасались, что ядерное оружие расползется по новым независимым государствам. Так и в случае с Ираном: пока ядерные технологии находятся в одной стране, с этой страной можно вести переговоры и пытаться контролировать процесс. Но когда ракеты и технологии оказываются у «Хезболлы» или йеменских хуситов, то это уже принципиально иной уровень угрозы. Сейчас, после уничтожения ядерных объектов, складов ракет, баз КСИР, можно ожидать некую трансформацию власти. Тем более что Хаменеи пытается передать власть своему сыну Моджтабе, что в контексте истории Ирана выглядит абсурдно: зачем тогда было свергать шаха, чтобы спустя 46 лет вернуться к наследственной монархии? Иранские власти могут сколько угодно праздновать «победу», но сами они прекрасно понимают, что проиграли. Проиграли как в глазах собственного народа, так и в глазах всего Ближнего Востока. Они лишились значительной части своей прокси-инфраструктуры, ядерной программы, а главное — доверия.

К тому же в военной верхушке появился «карьерный лифт», и новые командиры приходят на руины, где до этого все было не только разворовано, но и неэффективно. У нынешнего режима в Иране нет шансов внезапно стать эффективным. Поэтому вероятен транзит власти, и хотелось бы, чтобы он был мягким. Другая проблема — отсутствие авторитетной альтернативы. Есть только наследный принц Реза Пехлеви, популярный в диаспоре, но не в самом Иране. Внутри страны есть так называемые «реформаторы», представленные, например, Масудом Пезешкианом. А потому есть надежда, что власть перейдет в их руки. - То есть Израиль согласился на прекращение огня, рассчитывая, что остальное за него доделают сами иранцы? - В принципе, у Израиля всегда так. Мы воюем-воюем, а потом такие великие державы, как США или когда-то СССР, договариваются между собой, и занавес военных действий падает. Наша война с Ираном не стала исключением. К тому же, у нас есть еще одна война, в Газе, которая, увы, все еще продолжается.

- Можно ли сегодня говорить, что иранская угроза для Израиля устранена? - Сиюминутной угрозы, безусловно, нет. Но пока в Тегеране правит режим аятолл, она в перспективе остается. Трамп то говорил о смене режима в ИРИ, то отзывал свои слова. Он вообще любит громкие заявления и витиеватые формулировки. В Израиле же надеются, что трансформация власти в Иране произойдет уже в ближайшем будущем. - На чем основана ваша уверенность? - Проигрыш в войне подорвал доверие к Хаменеи: рахбар не выполнил ни одного из ключевых обещаний — не смог победить Израиль силами прокси, не обеспечил безопасность Ирана от внешней агрессии, не помог палестинцам в их борьбе. Все это снижает его легитимность как верховного лидера. - Что будет дальше? - Трамп считает, что его шансы получить Нобелевскую премию мира резко возросли… Возможно, и Китай задумается, стоит ли ему вторгаться на Тайвань. Россия тоже, думаю, сделает выводы. Путин вдруг увидел, что Трамп — это не просто слова, что президент США способен на реальные удары и принятие решений. Для Израиля сейчас открывается возможность заключить Авраамовы соглашения с Сирией и Ливаном. Это стратегически важный шаг. Тем более что Трамп усиливает свое влияние в регионе, включая Саудовскую Аравию. Ну и, наконец, Израилю нужно завершить операцию в Газе.

Если бы Израиль хотел победить Иран быстро, то достаточно было нанести удары по его основным экономическим объектам — газовым месторождениям и нефтяной инфраструктуре. Буквально три удара, — и экономика рушится. Иран, конечно, мог бы в ответ закрыть Ормузский пролив, ударить по соседним монархиям. Но Израиль действовал иначе: он методично наносил удары по ядерным объектам, складам с ракетами и военной инфраструктуре. Эта война обошлась Израилю примерно в 330 миллионов долларов в день. Не считая затрат на продолжающиеся боевые действия в Газе. Поэтому война с Ираном изначально не могла длиться дольше двух-трех недель. А то, что она не привела к немедленному распаду Ирана — ну, хорошо, подождем. Посмотрим, что произойдет дальше. Вспомним, как быстро развалился сирийский режим или как после короткой войны исчезла «Хезболла». Словом, глобально война Израиля с Ираном ещё не окончена.