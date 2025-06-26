Япония ответила Трампу

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа, который сравнил американские удары по ядерным объектам в Иране с атомными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны. Эта тема была поднята журналистами в ходе регулярной пресс-конференции генерального секретаря Кабинета министров.

«Мы в курсе обозначенных высказываний Дональда Трампа. Что касается нашего мнения о такой оценке событий, то, если говорить в целом, считаем, что дискуссию о том, как оценивать те или иные исторические события, должны вести эксперты», - отметил он в ответ на просьбу журналистов дать оценку словам Трампа, который также подчеркнул, что атомные бомбардировки японских городов «положили конец» Второй мировой войне.

Хаяси отметил, что японские власти придерживаются последовательной позиции, согласно которой считают, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «привели к огромному числу жертв, заболеваниям, вызвавшим непередаваемые человеческие страдания, и заслуживающей сожаления гуманитарной ситуации». Генсек японского правительства подчеркнул, что международному сообществу необходимо продолжить активную работу, направленную на достижение мира без ядерного оружия и сделать все необходимое для того, чтобы трагедия Хиросимы и Нагасаки не повторилась.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге сравнил американские удары по ядерным объектам в Иране с атомными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны. По его словам, бомбардировки городов положили конец войне.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.