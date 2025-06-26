Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян требует от католикоса Гарегина II покинуть Эчмиадзин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Какое право имеет группа, нарушившая обет безбрачия и предавшая Иисуса Христа, говорить о справедливости и доверии? Эта группа не имеет права говорить от имени Первопрестольного Эчмиадзина. Осквернивший Первопрестольный Эчмиадзин Ктрич должен покинуть Патриархат», - отметил Пашинян.

Он добавил, что если Гарегин II не уйдет добровольно, «то верная паства армянской церкви изгонит его по-христиански».

Ранее стало известно, что Следственный комитет Армении представил в суд ходатайства об аресте 16 задержанных членов движения «Священная борьба» и других лиц. В списке задержанных – руководитель движения, архиепископ Баграт Галстанян, полковник Мигран Махсудян, дьякон Грайр Акопян, бизнесмен Тигран Галстян и ряд других лиц. Среди них как минимум одна женщина – Лидия Манташян.

Сегодня утром суд общей юрисдикции Еревана заключил под арест сроком на два месяца лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.