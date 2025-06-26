USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия

11:30 1344

Премьер-министр Армении Никол Пашинян требует от католикоса Гарегина II покинуть Эчмиадзин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Какое право имеет группа, нарушившая обет безбрачия и предавшая Иисуса Христа, говорить о справедливости и доверии? Эта группа не имеет права говорить от имени Первопрестольного Эчмиадзина. Осквернивший Первопрестольный Эчмиадзин Ктрич должен покинуть Патриархат», - отметил Пашинян.

Он добавил, что если Гарегин II не уйдет добровольно, «то верная паства армянской церкви изгонит его по-христиански».

Ранее стало известно, что Следственный комитет Армении представил в суд ходатайства об аресте 16 задержанных членов движения «Священная борьба» и других лиц. В списке задержанных – руководитель движения, архиепископ Баграт Галстанян, полковник Мигран Махсудян, дьякон Грайр Акопян, бизнесмен Тигран Галстян и ряд других лиц. Среди них как минимум одна женщина – Лидия Манташян.

Сегодня утром суд общей юрисдикции Еревана заключил под арест сроком на два месяца лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.

Турция за «Перекресток мира» Пашиняна
Турция за «Перекресток мира» Пашиняна
13:17 123
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена 12:14
12:14 2322
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
01:34 8519
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
13:10 397
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
12:45 634
Все миллионеры бегут в Дубай
Все миллионеры бегут в Дубай наш комментарий
11:59 2081
Не виноват Путин… Они сами пришли
Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема; все еще актуально
01:10 7857
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины Михаил Гуревич комментирует для haqqin.az
11:14 2598
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп!
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп! наше послесловие; все еще актуально
25 июня 2025, 23:18 3805
Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия
Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия
11:30 1345
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль главное на этот час
09:14 4555

ЭТО ВАЖНО

Турция за «Перекресток мира» Пашиняна
Турция за «Перекресток мира» Пашиняна
13:17 123
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена 12:14
12:14 2322
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
01:34 8519
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
13:10 397
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
12:45 634
Все миллионеры бегут в Дубай
Все миллионеры бегут в Дубай наш комментарий
11:59 2081
Не виноват Путин… Они сами пришли
Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема; все еще актуально
01:10 7857
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины Михаил Гуревич комментирует для haqqin.az
11:14 2598
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп!
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп! наше послесловие; все еще актуально
25 июня 2025, 23:18 3805
Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия
Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия
11:30 1345
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль главное на этот час
09:14 4555
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться