Алиев поговорил с Пезешкианом

В четверг, 26 июня, состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора Ильхам Алиев еще раз выразил позицию Азербайджана относительно конфликта между Ираном и Израилем и обеспокоенность Азербайджана эскалацией ситуации в регионе.

Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в ходе последних событий, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава государства поздравил Масуда Пезешкиана с прекращением ирано-израильского противостояния и достижением прекращения огня, еще раз отметил, что мир и спокойствие в регионе являются важным условием.

Масуд Пезешкиан выразил признательность за соболезнования.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, с удовлетворением вспомнили успешный визит Масуда Пезешкиана в Азербайджан, подчеркнули важность продолжения совместных усилий, направленных на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита.

Президент Ильхам Алиев вновь пригласил Масуда Пезешкиана на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Азербайджане в начале июля.