Шторм во Франции унес жизни двух человек

В среду на большей части Франции прошли грозы, погибли как минимум два человека. Несколько станций метро Парижа подтоплены, сообщает радиостанция ici. BFM TV пишет о 17 пострадавших. Без электричества остались почти 100 тыс. домов.

Грозы прошли после недельной жары, температура в некоторых регионах превысила 40°C. Порывы ветра местами превышали 140 км/ч, помимо дождя прошел град.

Первым погиб 59-летний мужчина на севере города Майенн: он на квадроцикле врезался в упавшее дерево на дороге. В этом же районе 3,5 тыс. человек остались без электричества. 12-летний мальчик погиб в результате падения дерева недалеко от Монтобана. В департаменте Луаре 82-летний мужчина был ранен молнией, пишет Le Figaro.

По данным радио, в среду вечером несколько станций метро в столице Франции были закрыты, на одной из них дерево упало на рельсы. Также приостановлены пригородные поезда Парижа. Кроме того, отключилось электричество на Северном вокзале города. Французская национальная метеорологическая служба объявила оранжевый уровень опасности.