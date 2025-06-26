Все миллионеры бегут в Дубай

Международные потоки частного капитала переживают значительный сдвиг: по прогнозу аналитиков агентства Henley & Partners в сотрудничестве с южноафриканской исследовательской группой New World Wealth, в 2025 году не менее 142 тысяч долларовых миллионеров эмигрируют из своих стран, что сделает этот год рекордным по оттоку богатства в виде мобильного частного капитала. Подобное перемещение капитала оказывает все более ощутимое влияние на глобальный инвестиционный климат, налоговые системы и государственные стратегии по привлечению состоятельных граждан.

В списке стран, которые, по прогнозу, потеряют в текущем году часть своего сверх обеспеченного населения, значатся Великобритания, Китай, Южная Корея, Израиль, Иран и Ливан. Великобритания уверенно лидирует в этой категории: прогнозируемый отток составит 16 500 миллионеров. Китай, ранее многолетний «рекордсмен» по утечке капитала, на втором месте с 7 800 выезжающими. Южная Корея фиксирует наибольший относительный рост — ожидается, что в этом году страну покинут 2 400 миллионеров, что вдвое больше показателя прошлого года. Причины — растущая в этой стране политическая турбулентность, изменения в налогообложении и неопределенность вокруг экономической политики. Израиль и Иран также присутствуют в списке стран-«доноров». Согласно отчету, из Израиля эмигрируют 350 миллионеров, а Иран потеряет 200 человек с аналогичным уровнем состояния. При этом, как отмечают авторы доклада, данные были собраны еще до 12-дневной ирано-израильской войны, а потому могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Ливан демонстрирует аналогичные показатели — минус 200 миллионеров в 2025 году.

Важно подчеркнуть, что речь не всегда идет о бегстве из зоны вооруженных конфликтов. Все чаще решения о смене налогового резидентства и постоянного места жительства принимаются на основе таких системных факторов, как политическая стабильность, фискальная политика, юридические гарантии, качество жизни и даже вопросы личной безопасности и культурного соответствия. Так куда же бегут миллионеры? Абсолютный лидер — Объединенные Арабские Эмираты, которые, согласно прогнозу, примут в этом году 9 800 новых миллионеров. Важнейшими «магнитами» для них стали программы «золотых виз», благоприятное налогообложение, открытость бизнес-среды и приток обеспеченных лиц из Индии, России, Юго-Восточной Азии, Африки и Великобритании. США занимают второе место в списке стран, притягивающих капитал, с ожидаемым притоком 7 500 миллионеров. Несмотря на внутренние демографические и социальные сдвиги, крупные американские центры вроде Флориды и Кремниевой долины продолжают привлекать предпринимателей и владельцев технологических компаний. При этом фиксируется умеренная эмиграция обеспеченных американцев — преимущественно в Португалию, Коста-Рику и страны Карибского бассейна.