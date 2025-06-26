Армения запретила экспорт зерновых

Армения вводит временный запрет на экспорт зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы), а также подсолнечного масла. Решение об этом было принято на заседании правительства Армении в четверг.

Как отметили в Кабмине страны, мера направлена на укрепление продовольственной безопасности страны.

Власти подчеркивают, что Армения покрывает значительную часть потребления этих продуктов за счет импорта — около двух третей пшеницы и 100% подсолнечного масла ввозятся в страну преимущественно из России.

Запрет установлен на срок в шесть месяцев в соответствии с правилами, действующими в рамках Евразийского экономического союза.