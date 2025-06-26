USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Армения запретила экспорт зерновых

12:33 571

Армения вводит временный запрет на экспорт зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы), а также подсолнечного масла. Решение об этом было принято на заседании правительства Армении в четверг.

Как отметили в Кабмине страны, мера направлена на укрепление продовольственной безопасности страны.

Власти подчеркивают, что Армения покрывает значительную часть потребления этих продуктов за счет импорта — около двух третей пшеницы и 100% подсолнечного масла ввозятся в страну преимущественно из России.

Запрет установлен на срок в шесть месяцев в соответствии с правилами, действующими в рамках Евразийского экономического союза.

Турция за «Перекресток мира» Пашиняна
Турция за «Перекресток мира» Пашиняна
13:17 144
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена 12:14
12:14 2335
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
01:34 8522
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
13:10 413
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
12:45 643
Все миллионеры бегут в Дубай
Все миллионеры бегут в Дубай наш комментарий
11:59 2099
Не виноват Путин… Они сами пришли
Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема; все еще актуально
01:10 7857
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины Михаил Гуревич комментирует для haqqin.az
11:14 2609
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп!
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп! наше послесловие; все еще актуально
25 июня 2025, 23:18 3805
Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия
Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия
11:30 1350
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль главное на этот час
09:14 4561

ЭТО ВАЖНО

Турция за «Перекресток мира» Пашиняна
Турция за «Перекресток мира» Пашиняна
13:17 144
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена 12:14
12:14 2335
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az
01:34 8522
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
13:10 413
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
12:45 643
Все миллионеры бегут в Дубай
Все миллионеры бегут в Дубай наш комментарий
11:59 2099
Не виноват Путин… Они сами пришли
Не виноват Путин… Они сами пришли главная тема; все еще актуально
01:10 7857
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины Михаил Гуревич комментирует для haqqin.az
11:14 2609
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп!
Кто знает, сколько это продлится? Ведь это Трамп! наше послесловие; все еще актуально
25 июня 2025, 23:18 3805
Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия
Пашинян обвиняет церковь: нарушили обет безбрачия
11:30 1350
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль главное на этот час
09:14 4561
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться