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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?

12:45 645

Вооруженные силы Израиля могли использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по некоторым объектам на территории Ирана, утверждает агентство Fars со ссылкой на источник.

По его информации, предварительные итоги расследования, проведенного на местах попадания снарядов, подтвердили факт наличия следов урана, однако окончательный вывод пока не сделан, и проводятся дополнительные мероприятия.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана.

Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь.

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