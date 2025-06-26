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Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?

13:10 418

Силы обороны Украины остановили продвижение российских войск в Сумской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

«Наступление российских войск в приграничных районах Сумской области остановлено, а линия боя стабилизировалась», — сказал Сырский по итогам своей поездки на фронт.

По его словам, нынешняя волна попыток «летнего наступления» россиян захлебывается.

«День насыщенной работы на Северослобожанском направлении. Оборона Сумщины — одна из основных задач на сегодня. По итогам мая-июня можно констатировать, что нынешняя волна попыток «летнего наступления» с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году — попытка наступательных действий россиян на Харьковщине», — написал Сырский в телеграм-канале.

«На определенных участках наши подразделения успешно используют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины. На Северослобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава ВС РФ, в частности, элитные бригады их ВДВ и морской пехоты», — добавил главком ВСУ.

Сырский также отметил, что наступательные действия ВСУ в Глушковском районе Курской области заставили Россию перебросить часть войск для защиты своей территории, значительно снизив наступательные возможности главной группировки российских войск на Сумском направлении.

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