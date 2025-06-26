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Победителя не судят. То есть Иран

В Армении заявили о совпадении позиций с Турцией

13:17 1583

Турция считает конструктивным подход Армении к разблокировке региональных коммуникаций. Об этом заявил журналистам замглавы армянского МИД Ваан Костанян.

Дипломат, сопровождавший Пашиняна в ходе недавнего визита в Стамбул, так ответил на вопрос, как реагирует турецкая сторона на проект Еревана «Перекресток мира».

По его словам, в целом на переговорах в Стамбуле было подчеркнуто, что позиции Армении и Турции по ряду региональных вопросов достаточно схожи. Он убежден, что открытие коммуникаций исходит и из жизненных интересов турецкой стороны.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня совершил визит в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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