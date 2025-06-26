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Азербайджан на энергетических мероприятиях ШОС в Китае: подписан документ

13:24 514

Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил на церемонии открытия заседания министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшегося в городе Нинбо, КНР, а также на форуме под названием «Промышленная инновация — движущая сила устойчивого энергетического развития».

Было подчеркнуто, что Азербайджан, являющийся партнером по диалогу, придает особое значение углублению сотрудничества с ШОС. Участие президента Ильхама Алиева в саммитах организации в последние годы, а также подписание Декларации о стратегическом партнерстве с Китаем в рамках этой платформы свидетельствуют о значимости данного сотрудничества. Отмечалось также, что Декларация о создании всеобъемлющего стратегического партнерства, подписанная в апреле этого года в Пекине, не только ознаменовала новый этап в азербайджано-китайских отношениях, но и дала импульс укреплению взаимодействия с ШОС.

В контексте энергетического партнерства Азербайджана со странами ШОС было упомянуто о реализуемых совместно с Китаем, Казахстаном и Узбекистаном проектах в области «зеленой энергетики». Отмечено, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Китаем — от трансфера технологий и совместных проектов до научно-исследовательского взаимодействия и развития человеческого капитала. Дружеские отношения между президентом Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином, а также подъем азербайджано-китайских связей на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства придают мощный импульс ускоренному развитию «зеленой энергетической» повестки.

Было отмечено, что китайские компании играют важную роль в реализации «зеленой энергетической» стратегии Азербайджана как в качестве подрядчиков, так и инвесторов. Совместно с этими компаниями поэтапно планируется строительство ветряных и солнечных электростанций общей мощностью около 2,3 ГВт, а также развитие проектов ветряной энергетики на Каспийском море мощностью приблизительно 2 ГВт. Министр подчеркнул, что партнерство с Китаем имеет особое значение с точки зрения реализации «зеленых энергетических коридоров», основанных на ветроэнергетическом потенциале Каспийского моря (157 ГВт) и ресурсах «зеленой энергетики» Центральной Азии. «Совместный проект Азербайджана, Казахстана и Узбекистана — «Транскаспийский зеленый энергетический коридор» позволит обеспечить масштабную и бесперебойную передачу возобновляемой энергии по «Среднему коридору», соединяющему Азию и Европу, благодаря интеграции с зелеными энергетическими коридорами и интерконнекторами «Каспий — Черное море — Европа» и «Азербайджан — Турция — Европа». Это сотрудничество, помимо расширения возможностей трансфера технологий и инвестиций для Китая, станет платформой, поддерживающей инициативу «Зеленый Шелковый путь» и энергетическую повестку ШОС практическими результатами».

Также было отмечено, что модель «зеленых энергетических зон» Азербайджана, строительство ветряных и солнечных станций, использование морской ветряной энергии, а также проекты интерконнекторов, направленные на достижение доли возобновляемой энергии в установленной мощности до 38% в ближайшие 5 лет и примерно 43% к 2035 году, основаны на инновациях.

В рамках визита в Китай состоялась встреча с председателем корпорации China Datang Лю Цзюнем. Между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии и компанией China Datang Overseas Investment Co. Ltd был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития зелёного энергетического коридора.

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