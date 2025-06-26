Лингвистический геноцид: как Россия запрещает украинский язык в школах

Министерство образования РФ намерено полностью запретить украинский язык в школах на оккупированных территориях Украины. С нового учебного года Россия планирует исключить украинский из общеобразовательных программ начальных и средних школ: эта информация содержится в проекте приказа на сайте министерства, пишет BBC.

В документе сказано, что в течение 2023-2024 учебного года украинский язык якобы изучался как «родной» в обязательном порядке только на территориях Запорожской и Херсонской областей, которые Украина и подавляющее большинство стран мира считают временно оккупированными.

Хотя известно, что еще с 1 сентября 2023 года на оккупированных частях Херсонщины и Запорожья изучение украинского в школах перестало быть обязательным и родителям предлагали выбрать, какой язык их дети будут изучать как родной — русский или украинский.

Теперь и этой опции не будет. Согласно проекту приказа, с нового учебного года дети на временно оккупированных территориях не будут изучать украинский язык вовсе.

Причина, указанная в документе, — «изменение геополитической ситуации в мире». Проект российского приказа должен вступить в силу на временно оккупированных территориях с 1 сентября 2025 года.

BBC отмечает, что обучение по российской программе на оккупированных территориях Украины началось в первый же год оккупации — с 1 сентября 2022 года. Однако многие школьники продолжали учиться онлайн в украинских школах, стараясь это не разглашать.

В 2024 году в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) указывалось, что оккупационные власти угрожали родителям, чьи дети учились дистанционно по украинской программе.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают решение властей РФ о запрете изучения украинского языка в школах на временно оккупированных территориях Украины «как очередное проявление геноцидной политики Москвы».

Там также отметили целенаправленную политику русификации и ассимиляции, а также «геноцид и истребление целых народов, угнетение других культур, подавление национальной идентичности».

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень назвал запрет украинского языка «очередным проявлением политики лингвоцида» (лингвистический геноцид).