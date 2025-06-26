USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Лингвистический геноцид: как Россия запрещает украинский язык в школах

13:42 1011

Министерство образования РФ намерено полностью запретить украинский язык в школах на оккупированных территориях Украины. С нового учебного года Россия планирует исключить украинский из общеобразовательных программ начальных и средних школ: эта информация содержится в проекте приказа на сайте министерства, пишет BBC.

В документе сказано, что в течение 2023-2024 учебного года украинский язык якобы изучался как «родной» в обязательном порядке только на территориях Запорожской и Херсонской областей, которые Украина и подавляющее большинство стран мира считают временно оккупированными.

Хотя известно, что еще с 1 сентября 2023 года на оккупированных частях Херсонщины и Запорожья изучение украинского в школах перестало быть обязательным и родителям предлагали выбрать, какой язык их дети будут изучать как родной — русский или украинский.

Теперь и этой опции не будет. Согласно проекту приказа, с нового учебного года дети на временно оккупированных территориях не будут изучать украинский язык вовсе.

Причина, указанная в документе, — «изменение геополитической ситуации в мире». Проект российского приказа должен вступить в силу на временно оккупированных территориях с 1 сентября 2025 года.

BBC отмечает, что обучение по российской программе на оккупированных территориях Украины началось в первый же год оккупации — с 1 сентября 2022 года. Однако многие школьники продолжали учиться онлайн в украинских школах, стараясь это не разглашать.

В 2024 году в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) указывалось, что оккупационные власти угрожали родителям, чьи дети учились дистанционно по украинской программе.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают решение властей РФ о запрете изучения украинского языка в школах на временно оккупированных территориях Украины «как очередное проявление геноцидной политики Москвы».

Там также отметили целенаправленную политику русификации и ассимиляции, а также «геноцид и истребление целых народов, угнетение других культур, подавление национальной идентичности».

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень назвал запрет украинского языка «очередным проявлением политики лингвоцида» (лингвистический геноцид).

Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
15:11 69
Попытка захвата власти в Армении: идут аресты
Попытка захвата власти в Армении: идут аресты обновлено 13:01
13:01 5821
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль все еще актуально
09:14 5234
Трамп готов встретиться с Путиным в Турции
Трамп готов встретиться с Путиным в Турции
14:16 945
Громкие заявления Хаменеи
Громкие заявления Хаменеи обновлено 14:50
14:50 1948
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:34 9072
Ереван о мирном соглашении с Баку
Ереван о мирном соглашении с Баку
13:28 2083
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена 12:14
12:14 3785
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
13:10 2400
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
12:45 1571
Все миллионеры бегут в Дубай
Все миллионеры бегут в Дубай наш комментарий
11:59 3882

ЭТО ВАЖНО

Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
15:11 69
Попытка захвата власти в Армении: идут аресты
Попытка захвата власти в Армении: идут аресты обновлено 13:01
13:01 5821
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль все еще актуально
09:14 5234
Трамп готов встретиться с Путиным в Турции
Трамп готов встретиться с Путиным в Турции
14:16 945
Громкие заявления Хаменеи
Громкие заявления Хаменеи обновлено 14:50
14:50 1948
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:34 9072
Ереван о мирном соглашении с Баку
Ереван о мирном соглашении с Баку
13:28 2083
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена 12:14
12:14 3785
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
13:10 2400
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
12:45 1571
Все миллионеры бегут в Дубай
Все миллионеры бегут в Дубай наш комментарий
11:59 3882
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться