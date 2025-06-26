Трамп все больше разочаровывается в Путине

Президент США Дональд Трамп изменил тон в отношении российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, поскольку все больше разочаровывается в главе России из-за максималистских требований. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

В материале отмечается, что Трамп проявил симпатию к Зеленскому, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, однако занял более жесткую позицию в отношении Путина.

Как пишет FT, президент США долго колебался в своем отношении к лидерам России и Украины, и кульминацией стал конфликт с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, после которого Вашингтон временно приостановил военную и разведывательную помощь Киеву.

В то же время уточняется, что изначально создавалось впечатление, что Трамп больше склоняется к Путину.

«Но в последние недели Трамп все больше разочаровывался в российском президенте из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня», — пишет газета.