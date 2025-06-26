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КНДР может отправить дополнительные войска в Россию

14:00 520

Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе, кроме того, Пхеньян продолжает поставлять в РФ оружие, пишет Reuters.

По словам члена парламента Южной Кореи Ли Сонг-Квона, Национальная разведывательная служба страны считает, что Россия может быть готова к «широкомасштабному нападению» на Украину в июле или августе.

«Время развертывания дополнительного контингента – июль или август», - сказал он.

Парламентарий также отметил, что Северная Корея в обмен на поставки артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию, вероятно, получает технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет.

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