Громкие заявления Хаменеи

Иран победил в противостоянии с США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.
«Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом. Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то Израиль будет полностью уничтожен», - сказал он в обращении к нации. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.
США не достигли никаких целей в противостоянии с Ираном, указал Хаменеи.
«Но он ничего не достиг в этой войне», - сказал Хаменеи в обращении к нации, упомянув ранее «американский режим».
*** 14:06
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем по итогам конфликта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Поздравляю с победой над лживым сионистским режимом», - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана.
Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь.
I offer my congratulations on the victory over the fallacious Zionist regime.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 26, 2025