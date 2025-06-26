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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Громкие заявления Хаменеи

обновлено 14:50
14:50 1956

Иран победил в противостоянии с США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом. Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то Израиль будет полностью уничтожен», - сказал он в обращении к нации. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.

США не достигли никаких целей в противостоянии с Ираном, указал Хаменеи.

«Но он ничего не достиг в этой войне», - сказал Хаменеи в обращении к нации, упомянув ранее «американский режим».

*** 14:06

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем по итогам конфликта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Поздравляю с победой над лживым сионистским режимом», - говорится в сообщении.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана.

Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь.

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