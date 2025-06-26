Громкие заявления Хаменеи

Иран победил в противостоянии с США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом. Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то Израиль будет полностью уничтожен», - сказал он в обращении к нации. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.

США не достигли никаких целей в противостоянии с Ираном, указал Хаменеи.

«Но он ничего не достиг в этой войне», - сказал Хаменеи в обращении к нации, упомянув ранее «американский режим».