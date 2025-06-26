Трамп готов встретиться с Путиным в Турции

«Переговоры в Стамбуле по Украине открыли дверь к миру, Турция будет работать над сближением сторон. Мы осознаем, что на местах происходят события, которые сужают пространство для дипломатии, но если есть хоть маленькая надежда на мир, мы будем ее реализовывать. Более того, на наш взгляд, в войне между Украиной и Россией есть больше, чем маленькая надежда на мир. Мы будем работать над тем, чтобы сблизить стороны», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита НАТО в Гааге. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

Эрдоган отметил, что эта война должна закончиться. «Регион больше не может этого выносить. В регионе должен быть построен справедливый и прочный мир. Даже если все откажутся от стремления к миру, мы этого не сделаем. Турция придает большое значение приоритету дипломатии в разрешении конфликтов. Наш регион уже исчерпал свою квоту нестабильности и конфликтов. Теперь необходимо облегчить положение нашего региона, а значит, и всего мира, построив стабильность и широко распахнув двери мира. Этого ожидают все. Особенно этого ждут от Турции. И Украина, и Россия неоднократно демонстрировали, что доверяют нам», - добавил он.

Турецкий лидер также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать в Турцию в случае прибытия российского лидера Владимира Путина ради мирных договоренностей по Украине. «Наша конечная цель - провести в Турции встречу на уровне лидеров и добиться долгожданного мира. Я также сообщил об этом президенту США Дональду Трампу во время нашей встречи в Гааге. Он сказал, что если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для урегулирования, он тоже прибудет в Стамбул или Анкару. Мы проведем необходимые контакты и, надеюсь, встретимся как можно скорее», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.